Ein Blick 70 Jahre zurück: In der Gemeinde Hötensleben eröffnet Anfang 1953 ein Landambulatorium. Das war auch ein Ergebnis der deutschen Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg.

Mitarbeiter des „Ambus“ in den 1970er Jahren.

Hötensleben - Vor gut 70 Jahren, am 2. Januar 1953, verfolgten zahlreiche Bürger des Ortes in der Schulstraße 24a die Übergabe des neu errichteten Landambulatoriums Hötensleben an die Bevölkerung.