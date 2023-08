Mit einem gemeinsamen Strategiepapier wollen die Ausleber Gemeinderatsfraktionen von CDU und UWG die Zukunft der Großgemeinde gestalten. Die Zukunftsideen werden gerade diskutiert und sollen noch in diesem Monat beschlossen werden.

Über viele Jahre wurden in Ausleben die Landesstraßen saniert. In den nächsten Jahren sollen die Gemeindestraßen eine Sanierung erfahren.

Ausleben - Ursprünglich hatten die Fraktionen von CDU und der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) getrennte Strategiepapiere den Ausschüssen vorgelegt. Ehe es aber zu einem Gemeinderatsbeschluss kam, wurde vorgeschlagen, eine gemeinsame Arbeitsgrundlage für die kommenden Jahre zu schaffen.

So macht das gemeinsame Strategiepapier von CDU und UWG gerade die Runde durch den Bau- und Hauptausschuss, ehe es am 21. August im Gemeinderat beschlossen werden soll.

Was steht drin im „Strategiepapier Ausleben 2030“?

Zunächst wird festgestellt, dass die Landesstraßen L104 und L77 komplett saniert sind und damit auch die begleitenden Fußwege, Randbereiche und Parkflächen. Hier hat die Gemeinde Ausleben nicht unerheblich investiert. Nun sollen die Gemeindestraßen folgen. An erster Stelle steht die Nussstraße. Die Ausführungsplanung erfolgt in diesem Jahr, die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme soll 2024 erfolgen. Vorgeschlagen wird darüber hinaus, die Gemeindestraßen Triftstraße (1. Bauabschnitt) und die Parkstraße, hier müsse ein grundhafter Ausbau erfolgen, in Angriff zu nehmen. Am Kamp und im Fabrikweg sollen defekte Betonplatten ausgetauscht werden.

Schulstandort soll gesichert werden

Zum Schulstandort steht im Strategiepapier, dass der Standort mittelfristig gesichert und die energetische Sanierung abgeschlossen ist. Jedoch sei eine weitere Gebäudesanierung erforderlich. Dazu gehöre die Sanierung von Klassenräumen und Toiletten. Mit Abschluss der Breitbanderschließung könne eine bessere Internetanbindung geschaffen werden. Zum Schulstandort Ausleben sei an dieser Stelle noch bemerkt, dass sich auf dem Gelände die Grund- und Sekundarschule befinden. Der Landkreis als Träger der Sekundarschule zahlt jährlich einen Obolus an die Gemeinde, damit diese Maßnahmen an den Gebäuden umsetzen kann.

Am Schulgelände befindet sich auch die Sporthalle des Ortes. Hier müsste das Dach neu eingedeckt und die Fassade erneuert werden. Zudem solle der Schornstein am Heizhaus abgerissen werden.

Auch das Thema Feuerwehr spielt im Strategiepapier eine Rolle. Die Gebäudesubstanz des Feuerwehrgerätehauses sei in Ordnung, mittelfristig müsse für eine laufende Unterhaltung gesorgt werden. Der Fahrzeugbestand sei auf einem hohen Niveau, die Einsatzbereitschaft der Kameraden beispielhaft.

Zum Thema Kindergarten und Hort wird zunächst festgestellt, dass die Sanierung der Kita „Schloss Trautenburg“ im September abgeschlossen ist, am 9. Oktober die Kindereinrichtung dort wieder eröffnet werden kann. Während im Innern alles schick ist, müssen Pfeiler und Tor am Eingangsportal zum Schlosspark erneuert werden. Dafür hat die Gemeinde Fördermittel aus dem Leader-Programm bekommen. Der Auftrag ist erteilt, die Firma sei aber noch immer nicht in der Lage, diesen abzuarbeiten.

Schloss braucht Sanierung

Die Fassade vom Schloss und auch die Zaunanlage müssen noch saniert werden. Das solle 2024 geschehen. Auf dem Areal müssen Pflasterflächen und die Regenwasserableitung saniert werden.

Baumaßnahmen müssten auch am Rathaus eingeplant werden. Dazu gehören die Erneuerung des Daches und der Fassade.

Im „Strategiepapier Ausleben 2030“ sind auch der Kauf und die Entwicklung von Wohnbaugebieten wie der 2. Bauabschnitt der Triftstraße und das Baugebiet „Dr. Gans“ festgehalten.

Um das Grundstück an der ehemaligen Zuckerfabrik erwerben zu können, sollten Vorprüfungen stattfinden. Mit dem Erwerb könnte das Areal rekultiviert werden.

Im Strategiepapier heißt es auch, dass Möglichkeiten geprüft werden sollten, Zuschüsse an die Bürgerstiftung Ausleben zu zahlen.

Grünkonzept für 5000 Euro jährlich

Für ein Grünkonzept der Gemeinde sollen jährlich 5000 Euro im Haushalt eingestellt werden. Dafür könnten beispielsweise straßenbegleitendes Grün, Bienenblühflächen auf den Friedhöfen angelegt werden. Pflegeverträge mit Privateigentümern für Grünflächen sollen abgeschlossen werden.

Auch das Thema Flurneuordnung ist im Strategiepapier zu finden. Ziel soll es sein, Ackerflächen und Wege neu zu gestalten. Bei der Flurneuordnung wird auch der Hochwasserschutz und das Anlegen von Überflutungsflächen ins Spiel gebracht.

Das Schaffen eines Radwegekonzeptes unter Berücksichtigung vorhandener Wege, weihnachtliche Beleuchtung an Gebäuden und Bäumen, sowie eine bessere Beschilderung an den Ortseingängen sollen ein Tourismuskonzept einfließen. Ziel der Gemeinde sollte es auch sein, in Zusammenarbeit mit den Eigentümern der Bockwindmühlen diese zu erhalten.