Orthopäde Sebastian Massel aus der Bördeklinik Neindorf weist auf die Gefahren des Ballsports hin. Was sind die Top 5 der häufigsten Verletzungen und wie lange dauert deren Heilung?

Nach einem Foul im Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2024lag Nationalspieler Gündogan am Boden. Glücklicherweise hatte er sich nicht ernsthaft verletzt.

Neindorf - Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft weist die Bördeklinik Neindorf auf die Gefahren hin, die diese Sportart mit sich bringt.

Demnach verletzten sich statistisch gesehen pro Spiel zwei Fußballer, wobei in der Hälfte der Fälle ein Gegner beteiligt ist. Rund ein Viertel der Verletzungen betreffen bereits zuvor verletzte Körperpartien. Etwa die Hälfte aller Verletzungen im Profifußball sind Prellungen, gefolgt von Verstauchungen und Muskelverletzungen, weiß Sebastian Massel, Oberarzt der Orthopädie in der Bördeklinik. Der Experte informiert über die fünf häufigsten Sportverletzungen im Fußball und erklärt, was eine Verletzung für die Sportler bedeutet.

Platz 1: Muskelzerrung und Muskelfaserriss

Diese Verletzungen entstehen oft durch plötzlichen Antritt oder Abstoppen. Besonders häufig betroffen sind Waden und der rückseitige Oberschenkel. „Dank guter Durchblutung heilt die Muskulatur meist gut, eine Operation ist selten nötig“, so der Experte. Die Akutbehandlung sollte nach der PECH-Regel erfolgen: Pause, Eis, Kompression, Hochlagern. Die Heilung dauert bei Zerrungen ein bis zwei Wochen, bei ausgeprägten Muskelfaserrissen bis zu zwei Monate.

Platz 2: Bänderverletzung im Sprunggelenk

Das Sprunggelenk ist aufgrund des häufigen Umknickens besonders verletzungsanfällig. Vor allem die Außenbänder und das sogenannte Syndesmoseband zwischen Schien- und Wadenbein sind betroffen. Die Genesungszeit variiert stark, bei Bänderrissen beträgt sie drei bis vier Wochen. Ein kompletter Riss des Syndesmosebandes wird aufgrund der drohenden dauerhaften Instabilität im Sprunggelenk operativ versorgt und erfordert etwa zwei bis drei Monate Pause“, so Oberarzt Massel. Die Therapie von Außenbandverletzungen erfolgt meist mit einer Stützschiene und Muskeltraining.

Platz 3: Vorderer Kreuzbandriss

Bleibt das Bein im Rasen stecken und der Körper rotiert oder es kommt durch gegnerischen Kontakt zu einer Verdrehung des Beines, kann es zu einem Riss des vorderen Kreuzbandes kommen. Bei sportlich aktiven Patienten muss eine operative Rekonstruktion der verletzten Gelenkstrukturen erfolgen. „Die optimale Rehabilitationszeit beträgt sechs bis neun Monate. Da Hobbysportler häufig keine zeitnahe Diagnostik erhalten, kann man erst nach Abklingen der Entzündungszeichen operieren. In der Regel sollen etwa vier bis sechs Wochen bis zur Operation gewartet werden, um Vernarbungen vorzubeugen“, sagt der Orthopäde.

Platz 4: Abriss der Achillessehne

Ein Riss der Sehne tritt meist auf, wenn bereits ein Verschleiß vorliegt, und betrifft eher ältere Spieler. „Bei einem Achillessehnenriss hört der Spieler oft einen lauten Knall und verspürt einen stechenden Schmerz. Eine konservative Behandlung ist mitunter möglich, bei sportlich Aktiven ist meist eine Operation zur Rückkehr in den Sport notwendig. Es ist mit einer Ausfallzeit von etwa sechs Monaten zu rechnen.“

Platz 5: Gehirnerschütterungen und Kopfplatzwunden

Zusammenstöße mit dem Kopf sind im Fußball häufig. Sie können zu Gehirnerschütterungen oder Platzwunden führen. Die Langzeitauswirkungen dieser wiederholten Mikro-Gehirnerschütterungen sind Gegenstand wissenschaftlicher Studien. „Bereits bei dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung mit den klassischen Symptomen wie kurzzeitige Bewusstlosigkeit, Sehstörungen oder Übelkeit muss der Spieler ausgewechselt werden. Dafür wurden standardisierte Untersuchungs- und Befragungsprotokolle erstellt und stehen auch schon im Jugendfußball zur Verfügung.“, schildert Sebastian Massel, Oberarzt der Orthopädie in der Bördeklinik.