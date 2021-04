Das Stadtfest muss erneut ausfallen

Streetfood-Festival als Ersatz geplant / Freibadsaison beginnt am 5. Juni

Oschersleben. Das Stadtfest 2021 wird nicht stattfinden. Wie der städtische Pressesprecher Mathias Schulte am Montag bekanntgab, steht diese Entscheidung mittlerweile fest.

Bürgermeister Benjamin Kanngießer hatte das Thema bereits bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates angeschnitten. Damals stand das letzte Wort noch aus. Die Stadtverwaltung habe zwar einen Termin Ende Juni ins Auge gefasst. Aber: „So wie wir es jetzt einschätzen müssen, können wir uns davon verabschieden, dass wir das durchführen“, erklärte das Stadtoberhaupt bei der Ratssitzung.

Das sei schade. Er habe den Eindruck, viele Menschen würden darauf warten, dass wieder etwas stattfinden könne. Doch die aktuelle Entwicklung der Lage sei alles andere als günstig.

Streetfood-Festival Ende August

Als Ersatz hat die Verwaltung damit begonnen, ein sogenanntes Streetfood-Festival vorzubereiten. Bei solchen Veranstaltungen werden an Wagen und Ständen Spezialitäten aus verschiedenen Regionen und Ländern angeboten. Geplant ist die Veranstaltung für den 27. bis 29. August. Es gebe bereits erste Absprachen.

Die Erfahrungen aus anderen Städten hätten gezeigt, dass ein solches Festival auch unter Pandemiebedingungen durchführbar sei, so der Bürgermeister. Unter anderem seien Einlasskontrollen denkbar. Auch lasse sich das Angebot so gestalten, dass keine großen Menschenansammlungen entstehen.

Weiterhin erklärte Benjamin Kanngießer bei der Ratssitzung, dass sich die Veranstaltungsvorbereitungen seitens der Verwaltung vor allem auf das letzte Quartal 2021 konzentrieren würden. „Wir hangeln uns von Monat zu Monat und schauen, wie sich das Ganze weiter entwickelt“, so der Bürgermeister.

Freibad-Saison startet am 5. Juni

Die Freibadsaison ist davon allerdings nicht betroffen. Wie das Stadtoberhaupt betonte, sei sie auch im vergangenen Jahr möglich gewesen, wenn auch mit einigen Auflagen. „Wir planen derzeit, das Freibad am 5. Juni zu öffnen“, informierte Benjamin Kanngießer.

Dieser Termin möge manchem als spät erscheinen. In diesem Zusammenhang verwies der Bürgermeister auf die Schwimmhalle. Dort arbeitet das gleiche Team, so dass immer nur eine der beiden Einrichtungen öffnen kann.

Wie Mathias Schulte mitteilte, hat das Schulschwimmen in der Halle bereits am 6. April wieder begonnen. Die Rettungsschwimmer der DRK-Wasserwacht trainieren ebenfalls in der Halle.

„Wir hoffen, dass wir auch den einen oder anderen Schwimmkurs wieder anbieten können, so dass wir die lange Laufzeit in der Schwimmhalle ganz einfach brauchen“, betonte der Bürgermeister. Gleiches gelte für das Schulschwimmen, denn dieses Jahr begännen die Sommerferien erst spät, nämlich am 22. Juli.