GeMeinde Westliche Börde. - Das Pfingstwochenende steht an. Mit Blick in den Veranstaltungskalender wird klar: Langweilig dürfte es niemandem in der Westlichen Börde werden. Etliche Veranstaltungen sind organisiert, für kleine und große Leute.

Spielgerät für die Kinder

Neuwegersleben: Beginnen wir mit den Kindern. Die Mädchen und Jungen aus Neuwegersleben sollten heute die Übergabe eines neuen Spielgerätes auf dem Spielplatz des Dorfes nicht verpassen. Um 14 Uhr geht der Spielspaß los, kann auf dem neuen Gerät gerutscht und geklettert werden.

Theater am Schloss

Ottleben: „Pfingsten auf Schloss Trautenburg“ ist seit vielen Jahren eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Gemeinde Ausleben. Die Mitglieder des Heimatvereins „OtWaAuLingen“ bringen in diesem Jahr das Theaterstück „Die Moritat vom steinernen Kreuz“ auf die Bühne am Schloss Trautenburg in Ottleben. Damit reisen die Laiendarsteller mehrere hundert Jahre zurück in die Geschichte ihres Heimatortes. Was es mit dem steinernen Kreuz auf sich hat, erfahren die Zuschauer im Verlauf des Theaterstücks.

Es ist die inzwischen 11. Theateraufführung. Das Stück stammt aus der Feder der leider zu früh verstorbenen Doris Damke.

Die Aufführung beginnt heute um 15 Uhr, damit eine halbe Stunde früher als in den Vorjahren. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, Gegrilltes und Getränke.

Konzert in Klosterkirche

Hamersleben: Die Chöre „Concordia 1863“ Hamersleben und „Harmonie 1871“ aus Hadmersleben gestalten gemeinsam ein Konzert. Dieses findet am Pfingstsonntag, 19. Mai, in der Klosterkirche in Hamersleben statt. Beginn ist um 17 Uhr. Unter der Leitung von Mooyeol Yang singen die gemischten Chöre Frühlingslieder, aber auch kirchliche Lieder.

Museum ist geöffnet

Kroppenstedt: Am Pfingstsonntag ist Internationaler Museumstag. Deshalb hat auch das Kroppenstedter Museum für Besucher zwischen 14 und 16 Uhr geöffnet. Hier werden Kaffee und Kuchen angeboten. Aber nicht nur der Rundgang durch das Museum ist möglich. Auch die Kirche, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Museums befindet, und das Rathaus mit den Gefängniszellen, dem Stadtarchiv und dem historischen Standesamt können am Museumstag besichtigt werden. Interessierte Besucher melden sich bitte im Museum an.

Freibad Großalsleben

Großalsleben: Am 15. Mai wird traditionell das Freibad in Großalsleben eröffnet. Wer sich also über die Pfingstfeiertage ins kühle Nass stürzen möchte, hat dazu die Gelegenheit. Das Freibad ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am Pfingstmontag allerdings geschlossen. Bei Regen und Lufttemperaturen mittags um 12 Uhr unter 20 Grad bleibt das Freibad geschlossen. Potenzielle Besucher sollten also einen Blick auf das Thermometer nicht versäumen.

Mühlentag in Wulferstedt

Wulferstedt: Am Pfingstmontag ist Deutscher Mühlentag und daran wird sich auch in diesem Jahr der Mühlen-Förderverein Wulferstedt beteiligen. Von 10 bis 17 Uhr ist das Areal am Wulferstedter Knielweg für Besucher geöffnet. Dann können die Besucher die schmale Stiege der Bockwindmühle hinaufklettern und in das weite Land schauen und natürlich auch einen Blick in das Innenleben des historischen Bauwerkes werfen.

Am Mühlentag kann das Innere der Mühle besichtigt werden. Foto: Yvonne Heyer

Irina Weiher, Vorsitzende des Mühlen-Fördervereins, berichtet: „Wir bieten Führungen für Besucher an. Das Segeltuch wollen wir für das Publikum öffentlich aufziehen. Wenn es der Wind erlaubt, wollen wir die Mühle laufenlassen.“ Zum weiteren Programm des Tages kann sie berichten, dass auch in diesem Jahr Kremserfahrten angeboten werden.

Der Förderverein und viele fleißige Helfer sorgen dafür, dass niemand hungrig und durstig nach Hause gehen muss. Kühle Getränke, Kaffee, frisch gebackener Kuchen oder Gegrilltes werden wieder angeboten.

Die Bäckerei Rudloff aus Hamersleben liefert für die Besucher frisches Brot.