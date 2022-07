„Der Edelstein unter den Gebäuden“

Schon kurios, was sich so findet. Oscherslebens Stadthistoriker Günther Blume, ein Urgestein und eben auch jemand, mit dem man gern spricht und zusammensitzt, findet mit Harry Ziethen einmal mehr einen Verleger für sein neues Buch.

Lars KochOschersleben - Günther Blume hat nicht sein erstes Buch über Oschersleben geschrieben. Drei Bände der Stadtchronik gibt es schon, „der vierte ist in Arbeit“, so Blume. Verlegen lässt er bei Harry Ziethen. Jemand mit dem er schon öfter zusammen gearbeitet hat. Harry Ziethen ist Thüringer, genauer, er kommt aus Rudolstadt, so wie ich. „Die Thüringer sind überall“, so sein Fazit. Blume lacht und freut sich auch, dass die Schreiberlinge immer und überall in Kontakt sind.