Einzelhandel Der Tante-Emma-Laden von Krottorf: Ein Zuckerschlecken ist es nicht

Mitten in tiefsten Corona-Zeiten hat die Krottorferin Andrea Nickisch den Schritt gewagt, den Dorfladen ihres Heimatortes zu übernehmen. Das war am 1. Mai 2021. Wie steht die 36-Jährige heute zu ihrer damaligen Entscheidung? „Bereut habe ich es nicht“, so ihr Fazit.