Der Weihnachtskalender des Oschersleber Lions Clubs ist ein voller Erfolg

Oschersleben - Seit gut zwei Wochen verkaufen die Damen vom „Lions Club Oschersleben – Die Börde“ ihre diesjährigen Weihnachtskalender. Und das ist ein voller Erfolg. Von den insgesamt 1000 Kalendern, deren Erlös mehreren Projekten zugutekommen soll, sind nur noch etwa 70 Stück übrig. Die gibt es jetzt nur noch in der Bude Buchhandlung in Oschersleben. „Wer noch einen Kalender haben möchte, sollte sich also sputen.“ Mit dem Kalender geht eine Verlosung von allerlei Gutscheinen und Sachpreisen einher. „Ich kann wirklich nur Danke sagen, an alle fleißigen Helfer, die beim Verkauf geholfen haben und natürlich auch allen, die einen Kalender gekauft haben, um uns zu unterstützen“, so Ortrun Akolk von den „Löwen“. Die Projekte diesen Jahres, für die das zusammen gekommen Geld verwendet werden soll, sind „Klasse 2000“, ein Unterrichtsprogramm für Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung an Grundschulen, Lions–Quest, das Lernkompetenzprogramm, und der „Förderkreis krebskranker Kinder“.