Deutsche Teilung: Schüler treffen in Marienborn Zeitzeugen

Im Rahmen eines länderübergreifenden Projekts begaben sich Schüler in Hötensleben und Marienborn auf eine geschichtliche Spurensuche.

Marienborn - VS I Rund 200 Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen erlebten beim länderübergreifenden Schülerprojekttag gemeinsam am Grenzdenkmal Hötensleben und in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn hautnah die Geschichte der deutschen Teilung.