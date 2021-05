Awolino-Geburtstag in Oschersleben fällt erneut aus Die Awolinos vom Mitmach-Zirkus der AWO werden am 20. Mai elf Jahre alt

Auch bei den jungen Zirkusartisten, den Awolinos, steht in der Pandemie der Alltag ein Stück weit still. Große Aufführungen sind nicht möglich. Und auch die Geburtstagsaufführungen zum zehnten wie auch zum elften Geburtstag in diesem Jahr sind aufgeschoben.