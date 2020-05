Die Serie „1990 bis 2020: Die Stadt im Wandel“ zeigt, wie sich Oschersleben seit der Wende verändert hat. Folge 3: das Rathaus.

Oschersleben l Das Oschersleber Rathaus kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Das geht aus einem Relief über dem Haupteingang hervor. Dort steht: „Dieses Rathauß ist abgebrand in Anno 1601, wiedergebauet in Anno 1671. Nochmahls abgebr. Anno 1688 und aufgebauet Anno 1691.“

Rathaus als Theater

Tatsächlich dürfte die Geschichte des Gebäudes noch sehr viel weiter zurückreichen. Zum ersten Mal wird ein Rathaus in einer Urkunde aus dem Jahr 1396 erwähnt. Wörtlich ist dort von einem „consistorium sive theatrum“ die Rede (Versammlungsort oder Theater). So steht in der städtischen Festschrift zur 1000-Jahr-Feier Oscherslebens.

In einem Beitrag von Werner Heyer, der sich lange und intensiv mit der Stadtgeschichte beschäftigt hat, heißt es dort: „Wie viele alte Städte heute noch, soll auch unsere Stadt in früheren Zeiten ein schönes und stattliches Rathaus mit treppenförmigen Giebeln, Schnitzwerk und Freitreppe besessen haben.“ Einige Passagen weiter heißt es: „Durch die vielen Brände waren Rat und Bürger unserer Stadt verarmt, was sich heute noch an der Altbausubstanz im Stadtzentrum ablesen lässt. So konnte das Rathaus auch nur bescheiden im Verhältnis zu den Vorgängern ausfallen.“

Mehrfache Erweiterungen

Allerdings ist das Gebäude mehrfach erweitert worden. Dazu berichtet die Volksstimme in einer Sonderbeilage vom 11. Mai 1994: „1710 wurde das Eckhaus neben dem Rathaus zur Magdeburger Straße hin angekauft und eingegliedert. Neben dem Rathaus stand das Spritzenhaus der Feuerwehr. Es wurde 1836 abgerissen. An seiner Stelle errichtete man einen dreistöckigen Anbau. Der heutige Rathausteil mit dem Sitzungssaal hieß früher ‚das Haus am Rathaus‘ und war im vorigen Jahrhundert erbaut worden. 1920 kaufte es der Rat und baute es zum Verwaltungsgebäude aus.“

1994 wurde das Rathaus umfassend saniert. Laut einem Volksstimme-Artikel vom 16. Juni dieses Jahres ging es dabei um 2,4 Millionen Mark. Im Bericht steht: „Das historische Gebäude im Zentrum der Kreisstadt ist umhüllt von Gerüsten und Schutzfolien. Laufbänder befördern Dachziegel in luftige Höhen. Auf dem Dach haben Bauarbeiter begonnen, die alten Ziegel abzunehmen. Verwitterte Holzbalken kommen ans Tageslicht. Im Hof des Rathauses türmen sich Berge von Schutt, Arbeiter mit Schutzmasken gegen Staub sind zu sehen.“

Prunk hinter Zwischendecken

Weiter ist zu lesen: „Beim Sanieren des Rathauses legt die Stadt großen Wert auf das Erhalten des historischen Charakters des Gebäudes. Soweit es geht, sollen alte Merkmale, wie der Sockel aus Sandstein, wieder zum Vorschein kommen. Vorhandene Strukturelemente der Fassade sollen in neuem Glanz erstrahlen. (…). Auch die Öffnungen des Rathauses, Fenster und Türen, werden erneuert.“ Am 30. Dezember 1994 berichtete die Volksstimme, dass das Rathaus seine heutige, gerundete Eingangstreppe erhielt. Die Form solle „Offenheit in alle Richtungen“ symbolisieren.

Ganz offenbar war die Sanierung aber auch mit Überraschungen verbunden. Diese zeigten, dass das Rathaus durchaus nicht so schmucklos war, wie es der Text aus der Festschrift zur 1000-Jahr-Feier vermuten lässt. Am 27. Juli 1994 titelte die Volksstimme: „Bei Bauarbeiten auf reich verzierte Decke gestoßen. Interessanter Fund im Oscherslebener Rathaus“. Dem Bericht zufolge kam bei Rekonstruktionsarbeiten eine „mit Malereien und Relief verzierte Decke“ zum Vorschein. Diese sei jahrzehntelang über einer Zwischendecke verborgen gewesen. Auch Reste einer textilen Wandgestaltung seien zum Vorschein gekommen. Der damalige Bürgermeister Dieter Klenke schätzte, dass die Verzierungen aus dem 19. Jahrhundert stammten.

Malereien waren bekannt

In weiteren Artikeln zeigt sich jedoch, dass die Decke durchaus nicht völlig in Vergessenheit geraten war. Unter anderem melden sich der ehemalige Hausmeister und der ehemalige Hausinspektor zu Wort. Sie berichteten, dass der betreffende Raum früher zum großen Saal des Rathauses gehört habe, in dem es auch Kinovorführungen gegeben habe. Erst später sei er durch eine Mauer abgetrennt worden. Die Zwischendecke habe die Akustik verbessern sollen.

Gerade der ehemalige Hausinspektor nennt weitere historische Details. So habe das Rathaus einst über ein Außenbordplumsklo verfügt, unter dem sich ein Misthaufen befand - „genau wie früher bei den alten Befestigungsanlagen“. Weiter berichtet er: „Ferner verlaufen vom Keller noch einige unterirdische Stollen, die aber verfallen und aufgefüllt sind. Aber ihre Eingänge sind noch gut sichtbar, den letzten habe ich selbst vermauert.“