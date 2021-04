Die Gemeindeverwaltung von Gröningen zieht in ihr neues Domizil ein

Von Yvonne Heyer

Groningen l Unzählige Umzugskisten haben bereits den Weg in das Innere des neuen Verwaltungssitzes genommen, stapeln sich in den neuen Büros der Gemeindeverwaltung Westliche Börde. Ein Aufkleber verrät den Möbelpackern, in welchen Raum die Kisten gehören. Zugleich schleppen die Männer und auch Frauen des beauftragten Umzugsunternehmens die Regal, Schränke, Stühle und Schreibtische in das Haus. Hier haben die Verwaltungsmitarbeiter bereits mit dem Einrichten begonnen. Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz geht fest davon aus, dass ab der kommenden Woche die Bürger dort erste Termine wahrnehmen können. Foto: Y. Heyer