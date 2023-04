Hornhausen - „Die Brücke war schon immer da“, blickt Armin Bendler zurück. Die Vorstellung, dass die Goldbach-Brücke am ehemaligen Nordbahnhof vielleicht schon bald im Zuge der Renaturierung des Flüsschens abgerissen werden könnte, bereitet dem Herren, der schon, so lange er denken kann, in Hornhausen wohnt, mehr als nur Bauchschmerzen. Er führt die Bedeutung der Brücke für die Hornhäuser an: „Die Brücke wurde immer genutzt, um zur Naherholung in den Park und auch nach Neindorf zu gelangen. Sie ist Bestandteil des Aller-Harz-Radweges.“ Die zwei anderen Brücken, die von Stadt als Alternative angeführt werden, kritisiert Bendler stark. Die eine, die sich auf Privatbesitz befindet, ist nach seiner Aussage unterspült und einsturzgefährdet, die andere, am Spring, ist nicht barrierefrei.

