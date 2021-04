Die Schule in Ausleben hat für mehr Sicherheit ein neues Tor bekommen

Von Yvonne Heyer

Ausleben l Am Eingang zur Grund- und Sekundarschule Ausleben prangt in Höhe der Sporthalle ein neues Tor. Am zweiten Zugang zum Schulgelände soll die Erneuerung des Tores in Kürze folgen, wie Bürgermeister Dietmar Schmidt berichtet. Gemeinsam mit dem Hausmeister der Schule, Rainer Holzwarth (Foto), ist das Ortsoberhaupt der Überzeugung, dass die neuen Tore auch mehr Sicherheit bieten. In jüngster Vergangenheit war das Schulgelände von Dieben heimgesucht worden. Eine Metallbaufirma aus Oschersleben hat das bereits eingebaute Tor im Auftrag der Gemeinde angefertigt. In jedem Fall macht das neue Tor auch optisch etwas her.