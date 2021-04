Die Suche nach Freiräumen

„Kunst und Kreativität sind wichtig für den Menschen“, erklärt Denitza Brüser. Normalerweise ist die 44-Jährige in vielfältiger Weise aktiv. Unter anderem unterrichtet sie Kinder und Jugendliche im Saal der Oschersleber Burg. Im Rahmen ihres Projektes „Be Art“ möchte sie darüber hinaus Tanz, Kunst, Kultur und Kreativität verschmelzen. Dafür plant sie die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und verschiedenen Einrichtungen. Auf lange Sicht solle auf diese Weise eine Kunstschule entstehen. Doch im Moment ist all das kaum möglich. Wie Denitza Brüser erläutert, ruhen die meisten ihrer Angebote bereits seit dem 1. Dezember, und damit seit fast fünf Monaten.

Angebote müssen seit Monaten ruhen

„Wir schaffen gerade neue Konzepte, um Veranstaltungen in kleinen Gruppen zu organisieren“, informiert Denitza Brüser. Unter anderem gibt sie Unterricht über den Internet-Videodienst „Zoom“. So können sich Lehrerin und Schüler austauschen, ohne einander wirklich zu begegnen. „Aber das ist nicht das, was Kinder brauchen“, betont die Choreographin. Für Jugendliche ab einem gewissen Alter seien solche Angebote sinnvoll, aber gerade die Jüngsten bräuchten den menschlichen Kontakt.

Den Sinn der Corona-Beschränkungen erkennt Denitza Brüser durchaus: „Wir müssen natürlich unsere Gesundheit schützen und aufeinander achten“, hält sie fest. Aber einfach sei die Situation deswegen noch lange nicht. Dabei stehe sie mit ihren Sorgen keineswegs allein da. „Ich führe viele Gespräche mit Kleinkünstlern und freischaffenden Artisten“, berichtet die Tanztherapeutin. Vielen gehe es ähnlich. Im vergangenen Sommer sei die Lage anders gewesen. Da haben man unter den entsprechenden Hygienevorkehrungen noch Projekte verwirklichen können. Doch im Moment sehe das anders aus.

Die Situation kostet viel Kraft

Das sei nicht zuletzt wirtschaftlich schwierig und koste viel Kraft. „Ich muss auf vieles verzichten, um die Situation zu überstehen“, informiert Denitza Brüser. Was ihr fehle, sei aber auch ein Stück gesellschaftliche Wertschätzung, gerade vonseiten der Politik. Denn Künstler hätten auch einen Bildungsauftrag. „Deshalb wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir noch da sind“, hält die Choreographin fest. Es sei wichtig, Kinder zu erreichen und durch kreative Arbeit zu unterstützen.

Angesichts steigender Infektionszahlen stehen die Chancen auf baldige Lockerungen nicht gut. Trotzdem möchte Denitza Brüser die Bedeutung ihrer Arbeit und die ihrer Kollegen betonen: „Als Künstler sind wir Menschen, die wieder ein Miteinander aufbauen können.“ Das sei gerade nach Krisenzeiten wichtig.