Der Aldi-Markt in Gröningen hat seine Filiale umgebaut. Was alles neu ist, erläutert Hendrik Schaefer.

Discounter in Gröningen modernisiert seine Räume

Schnitt durch’s Flatterband: Der neue Aldi-Markt in Gröningen ist eröffnet. Foto: Aldi

Gröningen - Pünktlich um 7 Uhr zerschnitt am 26. Januar Marktleiterin Mandy Woldt das Band und gab damit den Weg in den umgebauten Markt für die Kunden frei. Nach knapp fünfmonatiger Bauzeit präsentiert sich die Aldi-Filiale in Gröningen im neuen Gewand.