Ottleben/Gemeinde Westliche Börde. - Seit dem 9. Oktober 2023 ist die Kita „Schloss Trautenburg“ offiziell wieder in Betrieb. Bei einem Tag der offenen Tür überzeugten sich nahezu 600 Besucher von der gelungenen Sanierung.

Dazu schreibt Raimo Modler, Fraktionschef der Unabhängigen Fraktion (UWG) des Stadtrates Gröningen: „Da mag sich die lokale Politikergilde aus Kommune und Verwaltungsgemeinschaft auf die Schulter klopfen, das Jahre nach dem geplanten Termin und vier Millionen Euro nach den geplanten Kosten die Ottleber Kita endlich fertiggestellt ist. Wie zu lesen war, ist die Einrichtung auch sicher ein Schmuckstück geworden. Freude aufkommen darüber kann bei uns nicht wirklich.“

Für die Fraktion sei es unverständlich, dass in dieses Objekt fünf Millionen Euro „versenkt wurden“. Darunter auch Fördermittel,die Steuergelder seien, die irgendwer an das Finanzamt „abdrücken“ müsse. „Gott sei Dank“ seien Fördermittel geflossen. „Nicht auszudenken, die Verbandsgemeinde hätte das allein stemmen müssen“, so Modler. „Man kann letztendlich nur den Kopf schütteln, wie die öffentliche Hand baut. Kein Privatinvestor hätte dies so mitgemacht“, ist der UWG-Fraktionschef überzeugt.

Träger der Kindertagesstätten, Horte und Grundschulen ist die Verbandsgemeinde Westliche Börde. Bei Investitionen, wie beispielsweise in der Kita „Schloss Trautenburg“ oder beim Neubau der Grundschule Hamersleben ist die Verbandsgemeinde nicht der alleinige Finanzier.

Die Mitgliedsgemeinden, in den genannten Beispielen sind es die Gemeinde Ausleben und die Gemeinde am Großen Bruch. Sie beteiligen sich an den Projekten in Höhe von 28 Prozent. Zur Kita „Schloss Trautenburg“ muss auch gesagt werden, dass es sich um ein denkmalgeschütztes Objekt handelt, was die Sanierung nicht einfacher und schon gar nicht kostengünstiger machte.

Zur Pressemitteilung der UWG-Stadtratsfraktion von Gröningen äußert sich Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz (SPD). „Grundsätzlich ist die Verbandsgemeinde Aufgabenträger und muss für diese auch die notwendigen Objekte vorhalten. Leider kümmert sich die Privatwirtschaft nur unzureichend um die Kulturdenkmäler, genau wegen der Kosten. Da es aber unsere moralische und gesetzliche Pflicht ist, diese einzigartigen Kulturdenkmäler zu erhalten, muss irgendwer diese Aufgabe übernehmen. Daher ist hier die öffentliche Hand gefragt. Am Edelhof in Gröningen hat ein privater Investor eine Kita geschaffen. Die Baukosten der Kita Ottleben je Platz sind unter Inflationsbereinigung nur unwesentlich höher. Gleichzeitig konnte unter Beteiligung der Mitgliedsgemeinde Ausleben in Höhe von 28 Prozent der Gesamtkosten ein Kulturdenkmal langfristig gesichert werden und der Raum mit einer Aufgabe, die der Allgemeinheit dient, gefüllt werden. Dadurch steht der Nutzen dieser Investition einer großen Bevölkerungsgruppe zur Verfügung.“

Zugleich verweist Fabian Stankewitz auf die Idee, das Gut Krottorf (Ortsteil von Gröningen) zu sanieren und dort eine neue Kita für das Dorf entstehen zu lassen. Das lehne die Fraktion um Raimo Modler ab. Allerdings koste der Leerstand der Stadt Gröningen bereits jetzt jährlich Geld. „Daher wäre mein Wunsch bei Ablehnung derartiger Projekte, auch Lösungen zur langfristigen Entwicklung vorzulegen, gerne auch durch die so oft angeführte Privatwirtschaft. Leider kenne ich seitens der Fraktion keinen Vorschlag. Daher verfolgt die Verbandsgemeinde weiterhin für den Standort Krottorf das Konzept einer Kindertagesstätte im historischen Areal. Dafür gilt es, ebenfalls Fördermittel einzuwerben“, so Stankewitz.

Er ist überzeugt, gleiche Schritte würde die Privatwirtschaft sicher ebenfalls für Projekte im Gut in Krottorf vornehmen bzw. über die Denkmal-Afa versuchen, Steuern einzusparen. Letztendlich würde dann ein einzelner Investor in den Genuss der Förderung kommen. „Ob dann weiterhin die Zugänglichkeit für die Bevölkerung gesichert ist, wäre im konkreten Fall zu hinterfragen“, so Stankewitz.