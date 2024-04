Sollen kommunale Kitas an freie Träger übertragen werden? Damit beschäftigte sich ein seit Monaten ein Arbeitskreis im Stadtrat. Das sogt für Gesprächsstoff in Hornhausen.

Diskussion um Zukunft der Kitas in Oschersleben

Kinderbetreuung in der Börde

Sollen kommunale Kitas, wie die Kita „Anne Frank“ in Hornhausen, an freie Träger übergeben werden?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hornhausen - Mehr Publikum als üblich verfolgte am vergangenen Mittwoch, 24. April 2024, die Ortschaftsratssitzung in Hornhausen. Der Grund dafür könnte eine in den sozialen Medien verbreitete Nachricht des Fördervereins der Kita „Anne Frank“ sein, die sich auf einen Beschluss des Stadtrats im August 2023 bezieht.