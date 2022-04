Dodenleber Heimatverein feiert Geburtstag

Dodendorf - Der Dodendorfer Heimatverein hat sich für dieses Jahr allerhand vorgenommen. So stehen gleich einige Veranstaltungen in der Ortschaft an. „Im Hinblick auf unser Jubiläum vom 10. bis 12. Juni dieses Jahres wollen wir auch die Kirche mit einbinden, weil sie einfach zum Ort gehört. Daher fangen wir mit einem kleinen Gottesdienst in der Kirche Sankt Christophorus an. Parallel dazu wird das Heimatstübchen zur Besichtigung geöffnet sein. Am 11. Juni beginnt der Festtag des Heimatvereins um 10 Uhr mit einer kleinen Feierstunde“, sagt Susanne Hildebrand, Mitglied des Vorstandes des Heimatvereins. Seit der letzten Mitgliederversammlung im Juli 2021 gibt es übrigens sechs gleichberechtigte Vorstandsmitglieder im Verein, alle sind Frauen.