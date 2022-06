Drachen, Punkrock und gute Taten beim Sommerfest in Hornhausen

Feiern, lachen, mal wieder ganz normal sein - der Verein M.A.D.E. for Kids hatte im Schlosshof in Hornhausen zum Sommerfest geladen und sich für die kleinen Besucher viel Mühe gemacht. Der Erlös des Festes ist für einen guten Zweck gedacht.

Hornhausen - Bullenreiten, Hüpfburgen und eine leibhaftige Drachenjagd: Viel zu erleben gab es am Sonnabend auf dem Schlosshof in Hornhausen. Dorthin hatte der gemeinnützige Verein „M.A.DE. for Kids“ zu einem Sommerfest geladen. Das Wetter zeigte sich ein wenig launisch. Trotzdem statteten rund 250 Gäste dem Gelände einen Besuch ab. Mit dabei war auch Landrat Martin Stichnoth.