DRK Kroppenstedt hilft bei den Hausaufgaben

Ferienfreizeiten, Wichtelstube, Kochen um die Welt: Der Veranstaltungsreigen in der DRK-Begegnungsstätte Kroppenstedt ist vielfältig.

Kroppenstedt - Das Projekt „Wichtelstube“ startete in der DRK-Begegnungsstätte Kroppenstedt Ende November und endete am 9. Dezember. Das Projekt wurde vom Landkreis Börde unterstützt, berichtet Einrichtungsleiterin Yvonne Kirchhoff. An diesem Weihnachtsprojekt nahmen insgesamt 22 Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren teil.