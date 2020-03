Mit roher Gewalt wurden in Oschersleben Grabsteine zerstört

Oschersleben (az) l Einen Polizeieinsatz hat es gestern auf dem russischen Ehrenfriedhof in der Nähe der Eisenbahnunterführung gegeben. Unbekannte haben dort von den Gräbern der gefallenen Soldaten drei Bronzeplatten gestohlen. Den Schäden an den Grabsteinen nach zu urteilen, wurden sie mit roher Gewalt entfernt. Wie die Polizei mitteilt, wurde nach einem Hinweis des Ordnungsamtes gegen 10 Uhr eine Anzeige aufgenommen. Weitere Details seien noch nicht bekannt. Auf den Gräbern gibt es zwei Arten von Platten. Die eine Variante zeigt in kyrillischen Buchstaben den Namen des Gefallenen. Die anonyme Version zeigt zwei Stahlhelme und eine Flagge. Die Beamten erklären: Wer eine solche Bronzeplatte irgendwo sieht, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03904/478 0 im Polizeirevier Börde melden.