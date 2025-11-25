Auf dem Gelände der Pension des Gasthofs Schondelmaier in Oschersleben erleuchten die vielen Lichterketten und -figuren die dunkle Nacht. Peter Schondelmaier steckt jedes Jahr eine knappe Woche Arbeit in die Installation der Figuren.

Eigene kleine Lichterwelt: Auf dem Oschersleber Gasthof leuchtet ein großer Stern

Peter Schondelmaier baut jedes Jahr seine eigene kleine Lichterwelt auf dem Gelände seines Gasthofs in Oschersleben auf.

Oschersleben - Die vielen herunterhängenden Lichterketten erstrahlen den Weg entlang des Geländes von Peter Schondelmaiers Gasthof und Pension an der Schermcker Straße. Neben den funkelnden Lichtern an den Häusern leuchten auch ein Schneemann, ein großes Rentier vor einem Wagen gespannt, ein Türkranz und auch der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten mit weiteren Rentieren. Auch Herrnhuter Sterne zieren die Fassaden.