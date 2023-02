Leben auf dem Lande Ein neuer Verein in Sommersdorf: Das sind seine Pläne

Ein neuer Verein schickt sich in der Gemeinde Sommersdorf an, als eine Art Dachorganisation für das Dorf- und Vereinsleben zu wirken. „Dorn und Born“ nennt er sich in Anlehnung an das Gemeindeterrain und bastelt bereits an einem ersten feierlichen Höhepunkt.