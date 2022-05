Ein Schweinestall in Ohrsleben wird für Schüler aus Magdeburg zum Klassenzimmer

Ohrsleben (vs) - Anja Richter, Mitarbeiterin des Liemershofs, organisierte mit ihrem Team diesen Unterrichtstag in der Landwirtschaft. Er resultierte aus der Kooperation mit dem Bauernverband Börde. Verbandssprecher Christian Apprecht dazu: „Viele unserer Mitgliedsbetriebe geben jungen Menschen immer wieder Einblicke in den landwirtschaftlichen Alltag. So auch diesen beiden fünften Klassen aus Magdeburg.“