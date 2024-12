Kleingartenvereine in der Börde Einbruch und Diebstahl: Wie Kleingärtner in Oschersleben und Wanzleben ihre Parzellen schützen

Die Zahl von Einbrüchen in Gartenanlagen ist 2024 in Oschersleben deutlich angestiegen. Wie reagieren die Parzellenbesitzer in dieser Situation und welche Tipps hat die Polizei?