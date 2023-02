In Oschersleben werden seit Anfang des Jahres vermehrt Autos aufgebrochen, in denen sich Wertgegenstände befinden.

Oschersleben - Eine Serie von Einbrüchen in Fahrzeuge gibt es derzeit im Stadtgebiet von Oschersleben. Zuletzt wurde nach Angaben der Polizei etwa am vergangenen Mittwochmorgen hochwertiges Werkzeug aus einem geparkten Kleintransporter in der Barbierstraße gestohlen. Zuvor zerstörten Unbekannte die Scheiben der Hecktür an dem Fahrzeug.