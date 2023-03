Für die Amtszeit von 2024 bis 2028 werden derzeit Schöffen gesucht – auch in Oschersleben. Christiane Jacobs bewirbt sich wieder. Sie hat in dem Ehrenamt eine Berufung gefunden.

Oschersleben - Für das Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen gegen Erwachsene sucht die Oschersleber Stadtverwaltung noch bis zum 3. April interessierte Bewerber. Die Oschersleberin Christiane Jacobs hat die Frage, ob sie das Bewerbungsformular ausfüllt, für sich ganz klar mit einem „Ja“ beantwortet – und das auch noch ganz schnell. Denn sie bringt in das Ehrenamt schon reichlich Erfahrung ein – seit etwa 30 Jahren sitzt sie in regelmäßigen Abständen im Amtsgericht in Oschersleben an der Seite der Richter.