Energiekrise: Diese Supermärkte in Oschersleben verkürzen Öffnungszeiten

Um den Strom- und Gasverbrauch zu reduzieren, ergreifen die ersten Supermärkte in Oschersleben Maßnahmen. Einige haben ihren Öffnungszeiten verkürzt. Wie hält es die Konkurrenz?

Wegen der Energiekrise müssen viele Discounter sparen. In Oschersleben hat Aldi deshalb die Öffnungszeiten verkürzt.

Oschersleben - Die Folgen der aktuellen Energiekrise sind dieser Tage allgegenwärtig, auch am Mittwochvormittag bei „Mäc Geiz“ an der Halberstädter Straße in Oschersleben. „Wir sparen Energie. Deshalb bleiben unsere Kühlschränke aus“, heißt es auf einem Schild.