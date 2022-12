Emmeringer bekommen Besuch vom Nikolaus

Oschersleben - Trotz Kälte und Nieselregen ist der Platz vor dem ehemaligen Herrenhaus in Emmeringen am Nikolaustag gut gefüllt. Gut 80 Menschen jeden Alters tummeln sich an diesem Abend unter den Festzelten oder an der Feuerschale. Es gibt Bratwurst und Glühwein, die Stimmung ist ausgelassen. Eingeladen hatte der Dorfclub Emmeringen e. V., der in diesem Jahr zum zweiten Mal sein Nikolaustreffen ausgerichtet hat.