Energiepreise sorgen für Mega-Andrang bei Brennholz-Verkauf bei Oschersleben

Oschersleben/Wanzleben - In langen Schlangen ziehen sich die Autos am Freitagmorgen (14. Oktober) durch das Hohe Holz, das sich zwischen Oschersleben und Eggenstedt auf einer Fläche von 1500 Hektar erstreckt. Menschen lehnen plaudernd an ihren Anhängern, die Stimmung ist gelassen. Die meisten haben schon damit gerechnet, dass es in diesem Jahr zu längeren Wartezeiten beim traditionellen Brenn- und Kaminholzverkauf des Landkreises kommen würde. Angesichts dramatisch steigender Energiekosten suchen viele nach günstigen Alternativen.