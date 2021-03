Der Vogel kam 2016 in Gröningen bei Oschersleben zur Welt und hat schon zweimal Spanien besucht.

Oschersleben (az) l Einer der beiden Störche, die auf dem Schornstein an der Hornhäuser Straße wohnen, hat schon ein bewegtes Leben hinter sich. Auf einem Bild, das die Volksstimme vor einigen Tagen veröffentlichte, hat der Storchenexperte Wolfgang Nicolai aus Gröningen die Ringnummer des Vogels entziffert. Sie lautet „HP 934“. Demnach trägt der Storch den Namen Jerome.



Wie Wolfgang Nicolai berichtet, erblickte der Storch 2016 in Gröningen das Licht der Welt. Da Störche in einzelnen Fällen rund 30 Jahre alt werden können, ist er also noch recht jung. Doch wie Wolfgang Nicolai erklärt, hat Jerome schon einiges von der Welt gesehen. „Im Herbst 2016 wurde er in Hessen (Geismar) verletzt aufgegriffen“, berichtet der Experte. Jerome sei daraufhin in der Storchenstation Wabern gesund gepflegt worden. Im Frühjahr 2017 wurde er wieder in die Freiheit entlassen. Im November 2018 und im November 2019 sei sein Ring in Spanien abgelesen worden. „Dann haben wir ihn 2020 im April auf dem Horst in Hornhausen abgelesen . Dort konnte er sich allerdings nicht behaupten, und er wurde dann im Gebiet (nordöstliches Harzvorland) nicht mehr festgestellt, umso erfreulicher die augenblickliche Situation“, schreibt Wolfgang Nicolai. „Wir werden Jeromes Schicksal weiter im Auge behalten.“