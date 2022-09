Es war einmal ein Schornstein: So viel der Schlot in Hamersleben

Der Greifer des Baggers knabbert am Schornstein auf dem Gelände der ehemaligen Kremmlingschen Maschinenfabrik in Hamersleben.

Am 30. August 2022 um 1 Uhr ist der Spezialbagger für den Abriss des Schornsteins auf dem Gelände der ehemaligen Kremmlingschen Maschinenfabrik in Hamersleben eingetroffen. Um 6 Uhr in der frühe folgte der 30 Meter lange Greifarm. Für den Transport war er auf eine Länge von 12 Meter „zusammengefaltet“ worden. Das berichtet Baggerfahrer Marcus Kauz.