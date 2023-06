Migration ist in Deutschland Alltag, für Estland jedoch ein ganz neues Thema. Warum das so ist.

Estland und Ungarn zu Gast in Oschersleben

Austauschschüler aus Estland und Ungarn zu Gast in der Puschkin-Sekundarschule Oschersleben.

Oschersleben - Passanten, die vergangenen Donnerstag an der Puschkin-Sekundarschule in Oschersleben vorbeigingen, hörten die Musik schon von Weitem. Was das mit Erasmus zu tun hat.

Musikschüler einer Band der Musikschule Kurt Masur veranstalteten dort ein Schulhofkonzert. Diese musikalische Mittagspause bildete den Abschluss eines von der EU geförderten...