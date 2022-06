Feier auf dem Thie mit Riesenresonanz

Klein Oschersleben - Alle zwei Jahre wird in Klein Oschersleben groß gefeiert, und am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. „Nachdem sich das Vereinsleben seit Anfang 2020 ja nahezu im Stillstand befand, waren wir froh, endlich mal wieder etwas auf die Beine zu stellen“, so Ortsbürgermeister Jörg Gildemeister. Coronakonform und in einem abgesteckten Areal wurde in diesem Jahr unter dem Motto „150 Jahre Friedenseiche Klein Oschersleben“ gefeiert. Erstmals fand die Veranstaltung nicht auf dem Sportplatzgelände des LSV Klein Oschersleben, sondern auf dem Thie im Ortszentrum statt. „Wir machen alle zwei Jahre ein Volksfest, dieses Jahr waren wir ohnehin wieder dran, aber es hat eben seit langem nichts mehr stattgefunden“, so Gildemeister weiter. Die Entscheidung, das Fest nun am Thie zu feiern, sei eine gute und auch zukunftsfähig. Das findet auch Rene Förster vom Festkomitee. „Die Resonanz war toll. Auf dem bisherigen Festplatz am Sportplatz mussten wir immer ein Festzelt aufbauen. Hier gibt es schon eine Überdachung. Die Zukunft des Festes liegt hier“, so Reno Förster.