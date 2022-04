Fest der Begegnung: Grünes Band ist Leitmotiv in Marienborn

Marienborn - „Mit dem Thema 'Grünes Band' verknüpft sind vielfältige Erinnerungen, Begegnungen und Erlebnisse. Sie stehen im Mittelpunkt des diesjährigen Begegnungsfestes am Tag der Deutschen Einheit“, kündigt die Gedenkstätte an. „Verschiedene Akteure zur Erinnerungskultur und zum Naturschutz stellen den Besuchern zudem ihre Angebote vor. Der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober wird bei uns traditionell als ein Tag des Dankes und ein Tag der Freude begangen.“ Der Eintritt ist wie immer frei.