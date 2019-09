Zum Tag der Regionen sind viele Oschersleber in die Innenstadt gepilgert, zudem kamen zahlreiche Besucher angereist.

Oschersleben l Den Obstlikör lassen sich Landrat Martin Stichnoth und sein Gefolge bei ihrem Rundgang nicht entgegen. Erstens schmeckt er gut, zweitens wärmt er ein bisschen auf und drittens ist er aus der Region. Ganz genau aus Hötensleben, wo ihn Marcus Nickel in seiner Obstmanufaktur herstellt.

Wie auch alles andere, was den ganzen Tag über in der Oschersleber Innenstadt zu kosten, zu sehen, zu hören und auch zu erfahren ist, mit der Region zu tun hat. Es ist ja auch der „Tag der Regionen“, der zum 16. Mal in der Bodestadt über die Bühne geht und der in diesem Jahr die zentrale Veranstaltung in Sachsen-Anhalt ist. Wieder sind es weit mehr als 100 Vereine, Unternehmen, Einrichtungen und weitere Aussteller, die sich den Besuchern vorstellen und allerhand anbieten. Sie geben somit einen Überblick über das, was die Region unter anderem wirtschaftlich und kulturell zu bieten hat.

Tausende Besucher in der Stadt

Und abermals sind es Tausende Besucher, die sich dieses Spektakel trotz zwischenzeitlichem Regen nicht entgehen lassen möchten. Zum einen sind es Oschersleber, die aus allen Richtungen in die Innenstadt marschiert kommen. Es sind aber auch viele Besucher von außerhalb. Nicht nur aus anderen Ortes des Landkreises Börde, sondern unter anderem auch aus Magdeburg und den benachbarten Landkreisen.

„Das ist eine großartige Veranstaltung. In bin nun das zweite Mal hier und wieder sehr begeistert“, sagt der Landrat, nachdem besagter Obstlikör getrunken ist. Und sehr zur Freude von Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer stimmen auch Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch, Landes-Staatssekretär Klaus Rehda und all die anderen Offiziellen, die nach der Eröffnung in der Nicolaikirche nun einen Rundgang unternehmen, dem Landrat zu.

Derweil sind auch viele andere Besucher auf dem Boulevard unterwegs, wie sich zudem zahlreiche Gäste die Programme ansehen, die auf den beiden Bühnen geboten werden. Auf der kleineren Hackelberg-Bühne ist es die Initiative „Oschersleben ist bunt“, die für Unterhaltung sorgt und auf der großen Marktplatz-Bühne treten unter anderem Musikschüler, Line Dancer, Karnevalisten, eine Kindertagesgruppe sowie Spielmannszug Blasorchester und weitere Künstler auf.

Im Museum umgeschaut

Zudem nutzen die Besucher von früh bis spät Bastel- und Spielangebote, sehen sich im Museum und in der Bibliothek um, steigen den Kirchturm hinauf, besuchen das Zirkuszelt der Awolinos oder setzen sich einfach mal auf eine Bank und schauen dem lustigen Treiben zu.