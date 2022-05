Feuer an einer Böschung beim Oschersleben: Bahnstrecke zeitweilig gesperrt

Oschersleben - vs l Zu einem Ödlandbrand kam es am Sonntagnachmittag im Oscherslebener „Bruch“ an der dortigen Eisenbahnbrücke „Am großen Graben“. Wie der Pressesprecher der Oschersleber Feuerwehr, Andreas Ehrhardt berichtet, wurde die Feuerwehr um 14.53 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannte die Böschung zur Bahnstrecke.