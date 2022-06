Scheune mit Stroh und Heu brennt in Altbrandsleben nieder

Schon als die Feuerwehren an der Einsatzstelle ankamen, stand die Scheune in Vollbrand.

Altbrandsleben - Einem Großfeuer ist in der Nacht zum14. Juni 2022 eine Scheune in Altbrandsleben zum Opfer gefallen. Die Rauchsäule war weithin zu sehen, als gegen 21 Uhr am Montagabend die Feuerwehren in Altbrandsleben sowie im benachbarten Oschersleben und Schermcke alarmiert wurden.