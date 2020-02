Benjamin Kanngießer (r.) gratuliert dem neuen stellvertretenden Wehrleiter Andreas Ehrhardt in der Mitte Wehrleiter Carsten Loof. Foto: Yvonne Heyer

Die Oschersleber Feuerwehr soll bald ein neues Gerätehaus bekommen. Das erklärte der Bürgermeister auf der Jahreshauptversammlung.

Oschersleben l Kurz und knapp fiel der Bericht für das Jahr 2019 von Ortswehrleiter Carsten Loof aus. Die 35 aktiven Kameraden rückten zu 89 Einsätzen aus. Darunter waren etliche Hilfeleistungen, Klein- und Mittelbrände sowie zwei Großbrände. Wie Carsten Loof berichtete, waren schwierige Einsätze darunter, die mitunter das gesamte Können der Kameraden erforderte. Dazu gehörte ein Schornsteinbrand in Hornhausen und ein Brand auf einem Grundstück in Oschersleben, wo gleich mehrere Gasflaschen aus der Gefahrenzone gebracht werden mussten.

Den 18. März 2019 werden die Kameraden so schnell nicht wieder vergessen. Bei Bauarbeiten auf der jetzigen Lidl-Baustelle wurde eine Gasleitung beschädigt. Ausströmendes Gas wurde zur Gefahr für zwei Tankstellen und angrenzende Einkaufsmärkte, die evakuiert werden mussten. Die Anderslebener Straße musste für anderthalb Stunden gesperrt werden, was einigen Autofahrern so gar nicht passte. Erstmals sahen sich die Oschersleber Kameraden mit der Tatsache konfrontiert, dass die Bürger keine Hemmschwelle besitzen, Einsatzkräfte zu beschimpfen und zu beleidigen. Anzeige wurde erstattet.

Egal, zu welchen Einsätzen die Kameraden der Oschersleber Ortswehr ausrückten: Sie bewiesen einmal mehr, dass auf sie Verlass ist. Die Kameraden sind gut ausgebildet, mit 16 Atemschutzgeräteträgern ist eine gute Basis erreicht. Einen nennenswerten Zuwachs gab es in den Reihen der Ortswehr nicht, die Zahlen stagnieren. Zuwachs resultiert einzig und allein aus der guten Jugendarbeit. Jugendwart David Noack konnte nach dem Bericht des Ortswehrleiters eine ebenso positive Rückschau auf das vergangene Jahr halten. Mehr als 1200 Stunden theoretischer und praktischer Ausbildung sowie Freizeitarbeit können verbucht werden.

Bilder Matthias Hinz (l.) wurde von Ralf Lange im Namen des Feuerwehrverbandes Börde mit dem Ehrenstern in Bronze geehrt. Foto: Yvonne Heyer



14 Mädchen und 14 Jungen in der Jugendwehr

Was die Mädchen und Jungen 2019 alles erlebten, hielten sie in einem Video fest, das zugleich eine tolle Werbung für die Oschersleber Jugendwehr ist. Und diese Werbung hat bereits Früchte getragen. Aktuell hat die Jugendwehr 28 Mitglieder, 14 Mädchen, 14 Jungen. Aber der Feuerwehrnachwuchs hat im Video kein Geheimnis daraus gemacht, wie eng es in den Räumlichkeiten zugeht.

Den „Wink mit dem Zaunpfahl“ hat Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer durchaus verstanden. Und so berichtete er ganz aktuell, dass im nicht öffentlichen Teil der Hauptausschusssitzung vom vergangenen Dienstag grünes Licht für den Kauf eines Grundstücks in der Lüneburger Straße gegeben wurde. Hier soll ein neues Gerätehaus seinen Platz bekommen. Bis Juli/August sollen die Grundlagen für eine Baureife geschaffen werden. Zugleich sei es nun wichtig, einen Fördermittelantrag zu formulieren. Wobei das Stadtoberhaupt kein Hehl daraus macht, dass ihm der Haushalt des Landes Sorgen bereite und damit die Frage im Raum steht, ob und in welcher Höhe die Fördermittel fließen.

„Innerhalb von zwei Jahren hat sich die Zahl der Einsätze der Oschersleber Ortsfeuerwehr halbiert. Das ist aber kein Grund, sich in Sicherheit zu wiegen“, sagte Kanngießer. Die Aufgaben der Oschersleber Feuerwehr werden auch unter dem Gesichtspunkt wachsen, dass die Wehren in den Ortsteilen tagsüber kaum eine Einsatzstärke erreichen.

Während der Jahreshauptversammlung der Ortswehr der Bodestadt hatten die aktiven Kameraden noch eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Sie wählten eine neue Ortswehrleitung, da die Amtszeit von Carsten Loof und Matthias Hinz abgelaufen ist. Matthias Hinz stellte sich als Stellvertreter nicht mehr zur Verfügung. Während Carsten Loof zum Ortswehrleiter wieder gewählt wurde, übernimmt Andreas Ehrhardt das Amt des Stellvertreters.