Hadmersleben - Wenn die Feuerwehr überraschend zu Besuch kommt, ist das in der Regel mit einer Notsituation verbunden. Der Überraschungsbesuch der Feuerwehr Hadmersleben in der Kita Märchenland hatte vor wenigen Tagen allerdings einen durchweg freudigen Anlass.

Unter den Blicken der erstaunten Kita-Leiterin Ina Happich betraten Vertreter der Feuerwehr, des Fördervereins und Ortsbürgermeister Hans-Ulrich Göllner die Einrichtung. Im Gepäck hatten sie einen großen Beutel voller Spielsachen, darunter Bälle, Hula-Hoop-Reifen, Kreide, Kegel- und Tennisspiele, die die Kinder in Windeseile auspackten. „Die Überraschung ist geglückt. Jedes Kind hatte am Schluss was in der Hand“, freut sich Evelin Bruns vom Förderverein der Feuerwehr. Mit dieser Aktion wolle sich die Feuerwehr Hadmersleben demnach bei der Kita-Leiterin Ina Happich bedanken. Sie hatte am 1. Mai beim Fest zur Maibaumaufstellung tatkräftig mitgeholfen und quasi ehrenamtlich das Kinderschminken übernommen.

„Weil wir den Kindern eine Freude machen möchten und sie viel Spielzeug benötigen, haben wir das organisiert“, so Evelin Bruns vom Förderverein. Mit den Kindern zeigt sich auch die Kita-Leiterin Ina Happich begeistert. „Ich wusste, dass die Mitglieder des Fördervereins eine Überraschung geplant hatten aber was genau passiert, wusste ich nicht.“ Das es am Ende ein ganzer Sack voller Spielsachen ist, sei in jedem Fall hilfreich. „Spielzeug wird immer benötigt und vor allem Bälle sind sehr wichtig. Die gehen schnell mal verloren oder kaputt. Das Federball-Spiel ist mal was Neues, daran können sich die Kinder sich mal ausprobieren und ist bestimmt auch spannend“, sagt Happich. Nach der Überraschung sei sie bereit für weitere Kinderschmink-Aktionen, fügt sie mit einem lächeln hinzu.

Die Kindertagesstätte Märchenland in Hadmersleben beuchen nach eigenen Angaben derzeit 78 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren.