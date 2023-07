Umgestürzter Baum, Beseitigung von Ölspuren und ein Feldbrand. Trotz der Sommerferien hatten die Feuerwehren in Oschersleben und den Ortsteilen viel zu tun. Mitunter wurde das zu einer klebrigen Angelegenheit.

Feuerwehr in Oschersleben hat viel zu tun: Feldbrand und umgekippter Honig-Lkw

Oschersleben - Von einem Sommerloch oder gar einer Sommerpause kann bei den Feuerwehren in Oschersleben in diesem Jahr nicht die Rede sein. Gleich mehrfach mussten sie in den vergangenen Tagen zu Einsätzen ausrücken.