Wegen eines Strohballen-Brandes bei Badeleben in der Börde wurde die Landstraße 106 zeitweilig gesperrt. Dabei ist sie Umleitungsstrecke.

Badeleben l Hunderte Strohballen brennen seit Montagabend an der Landstraße 106 zwischen Badeleben und Üplingen im Landkreis Börde. Sechs freiwillige Feuerwehren aus Badeleben, Völpke, Eilsleben, Ummendorf, Sommersdorf und Ausleben wurden alarmiert. 66 Kameraden rückten mit 13 Fahrzeugen aus. Bei ihrem Eintreffen brannte der Strohdiemen auf einer Länge von etwa 100 Metern in voller Ausdehnung, so dass die Einsatzkräfte nichts mehr retten konnten.

„Es bestand keine Gefahr für Mensch oder Tier. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, die brennenden Strohballen mit einem Radlader auseinanderzuziehen. Dann lassen wir alles kontrolliert abbrennen. Der starke Wind wird dies beschleunigen.", so Johannes Erben, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Obere-Aller.

Wie lange die Löscharbeiten andauern werden, stand am frühen Dienstagmorgen noch nicht fest. Die L 106 bleibt während des Einsatzes voll gesperrt. Für Autofahrer ist dies besonders ärgerlich, da die Landstraße derzeit als Umleitungsstrecke für die Bundesstraße 245 dient. Auch diese ist derzeit zwischen Badeleben und Völpke gesperrt - wegen Bauarbeiten.



Dennoch kam der Einsatz von Löschwasser oder Schaum für die Feuerwehr nicht in Frage, da weder vom Brand noch von der Rauchentwicklung eine Gefahr für die Bevölkerung ausging. „Wir mussten uns in diesem Fall die Frage stellen, ob ein Ablöschen der Strohballen noch Sinn macht, zumal dadurch die Ackerfläche mit kontaminierten Löschwasser belastet würde", so Erben. Zur Brandursache liegen keine gesicherten Informationen vor. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Die Schadenshöhe ist noch unklar.