Feuerwehrtag Altenweddinger Gerätehaus

Feuerwehrmann Nico Hobusch erklärt den Schülern der Grundschule Altenweddingen beim Brandschutzerziehungstag im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Altenweddingen an der Haferbreite die unterschiedlichen Schlaucharten.

Altenweddingen - Bei einem Brandschutzerziehungstag der Grundschule Altenweddingen und der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr lernten die Kinder das Gerätehaus kennen und übten das richtige Verhalten im Brandfall. Andreas Hauer, Wehrleiter bei der Freiwilligen Feuerwehr in Altenweddingen, erklärte den Mädchen und Jungen den Verlauf eines Feuers am Brandübungshaus und zeigte ihnen, wie sich Flammen und Rauch in einem Gebäude ausbreiten.