Auch wenn noch bei mancher Personalie im Vorstand eine Lücke klafft, so geht der Feuerwehrverband Börde doch auch 2023 motiviert an die Arbeit. Der Veranstaltungskalender ist gut gefüllt, Projekt sind angeschoben.

Oschersleben/Wanzleben - Wenn Marko Zimmermann als Geschäftsführer des Feuerwehrverbandes Börde auf das zurückliegende Jahr zurückblickt, erkennt man in seinem Gesichtsausdruck ein wenig Stolz. Nachdem Corona auch im Veranstaltungskalender des Feuerwehrverbandes im südlichen Landkreis Börde einiges durcheinandergebracht hatte, wurden gleich zwei Großereignisse organisiert und erfolgreich über die Bühne gebracht. „Sonst hatten wir immer im Wechsel in einem Jahr unseren Feuerwehr-Familientag und im nächsten dann die Ferienfreizeit im KiEZ“, erklärt er. Nach Verschiebungen aufgrund der Pandemie fiel nun beides erstmals in das gleiche Jahr – im Mai der Familientag in Klein Wanzleben und im August das Ferienlager im KiEZ Frauensee in Brandenburg.