Flotts Höhe und Stadt Frankfurt: Darum ist die Bundesstraße dort gefährlich

Radfahrer brauchen Geduld. Mitunter vergehen Jahre, bis sichere Wege entstehen. Während am Ortsrand von Oschersleben ein Radweg vor der Fertigstellung steht, ist für Radfahrer und Fußgänger bei Flotts Höhe und Stadt Frankfurt weiterhin Geduld gefragt.

Oschersleben/Wanzleben - Ines Lössel ist in Stadt Frankfurt zu Hause. Sie fühlt sich wohl in diesem Vorwerk vor den Toren Wanzlebens, direkt an der Bundesstraße gelegen. Doch es gibt einen großen Makel.