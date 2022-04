Investitionen Fördermittel: Millionenschwere Post im Briefkasten der Gemeinde Gröningen

Das Landesverwaltungsamt hat es am vorletzten Tag des alten Jahres 2021 angekündigt, am 4. Januar 2022 hielt Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz die Post mit der Fördermittelzusage in den Händen. Er gibt Auskunft darüber, was mit dem Geld passieren soll.