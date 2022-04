Fördermittel: Was in Gröningen mit über 240.000 Euro geplant ist

Gröningen - Millionenschwere Post hatte die Verbandsgemeinde Westliche Börde am 4. Januar 2022 im Briefkasten. Neben den Fördermittelzusagen für die Städtebauförderung und für die Machbarkeitsstudie für einen Dorfgemeinschaftsladen in Großalsleben konnte Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz an diesem Tag auch den Bewilligungsbescheid vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) für die Sanierung der Bodebrücke am Zuckerpark aus dem Briefkasten holen.