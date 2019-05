Nach Sanierungsarbeiten ist die Aula der Kroppenstedter Freikreuzschule übergeben worden. In dem großen Raum wird nicht nur gespeist.

Kroppenstedt l Noch liegt der Geruch nach frischer Farbe und neuem Fußboden in der Luft. Doch das dürfte sich in den kommenden Wochen ändern. Nach mehrmonatigen Sanierungsarbeiten ist mit Beginn des Unterrichts nach den Osterferien die Aula der Freikreuzschule in Kroppenstedt übergeben worden.

Holzspielgeräte für mehr Geschicklichkeit

So durften sich die Mädchen und Jungen eine kurze Pause vom Unterricht gönnen, damit die Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung den neuen Raum seiner Bestimmung übergeben konnten. So wurde einerseits an den großen Tischen Platz genommen, an denen die Schüler ab sofort ihr Mittagsmenü einnehmen werden.

Andererseits stürmten weitere Schüler einen Teil der Aula, den Bewegungsraum. Dieser ist mit sogenannten Hengstenberg-Materialien ausgestattet. Alle Geräte sind aus Holz gefertigt sowie miteinander kombinierbar und dienen als vielseitige und bewegliche Elemente. „Sie bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten, sich Bewegungslandschaften zu bauen, die sie in eigenständig erkunden dürfen und die der Entfaltung ihrer Geschicklichkeit und Bewegungsfreude Raum geben“, erklärte Lehrerin Sonnhild Waldow. Vor allem sollen die Geräte aus Holz den Kindern im Hort vorbehalten bleiben.

Bilder Ein Teil der Aula ist der Bewegung vorbehalten und wurde mit sogenannten Hengstenberg-Bewegungsgeräten ausgestattet. Foto: Sebastian Pötzsch



Umgestaltung kostete 77.000 Euro

Stellvertretend für Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz übergab Ines Kühn die Aula an die Schule. Nach ihren Worten sind die Elektrik überholt sowie Fußboden und Wände neu gestaltet worden. Außerdem hat der Raum sogenannte Akustikdecken mit einer neuen Beleuchtung erhalten. Außerdem sei die Aula inklusive eines Notausgangs mit behindertengerechten Außenrampe so gestaltet worden, dass hier auch Veranstaltungen ausgerichtet werden könnten. Als Beispiel nannte die Amtsleiterin der Bauverwaltung die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai. So soll der große Raum auch künftig als Wahllokal dienen. „Ich danke den Schülern und Lehrern für ihr Verständnis, dass sie so lange auf ihre neuen Aula warten mussten“, endete Kühn ihre Ausführungen.

Ein weiterer Dank wurde von den Lehrern an die Erzieherinnen Franziska Bauer und Diana Behm ausgesprochen. Sie hatten über die Ferien die Grundreinigung des großen Raumes übernommen. Rund 70.000 Euro hat die Verbandsgemeinde Westliche Börde in die neue Aula der Freikreuzschule investiert. Weitere 7000 Euro steuerte die Stadt Kroppenstedt für den Rettungsweg bei.