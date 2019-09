Die Badesaison 2019 ging in Großalsleben problemlos über die Bühne. Der Schwimmeister bringt die Anlage nun auf Vordermann.

Großalsleben l Noch ist Wasser im großen Becken des Großalsleber Freibades. Aber nicht mehr lange. Zumindest wird das meiste davon in den nächsten Tagen abgelassen. „Etwas bleibt drin, damit das Grundwasser das Becken nicht nach oben drückt“, sagt Schwimmmeister Lucas Veckenstedt, der seit gut zwei Wochen die Einrichtung auf den Winter vorbereitet und dabei auf eine „gute Badesaison“ zurückblickt, wie er sagt.

Bis zu 300 Besucher an den warmen Tagen

„Das Wetter hat mitgespielt, so dass fast jeden Tag Badegäste hier waren, wir hatten nur wenige Tage geschlossen“, sagt Veckenstedt und spricht von bis zu 300 Besuchern, die an den besonders warmen Tagen gekommen sind, um sich abzukühlen, zu sonnen oder die Sport- und Spielangebote zu nutzen. Und diese Besucher kommen längst nicht nur aus Großalsleben. Viele kommen auch aus anderen Orten der Verbandsgemeinde Westliche Börde, vor allem aus Kroppenstedt, aus Gröningen und aus Krottorf. „Wir haben aber auch zahlreiche Gäste aus Hadmersleben, Oschersleben und aus dem Harzkreis“, so Veckenstedt.

Wobei es nicht nur Tagesbesucher sind, die das Bad nutzen. Vor Saisonbeginn ist auch wieder ein Zeltlager aufgebaut worden, das von etlichen Gruppen genutzt wurde. Unter anderem hat es zwei Ferienfreizeiten für jedermann gegeben, die jeweils eine Woche gedauert haben. Auch war die Jugendfeuerwehr aus Gröningen für einige Tage zu Gast, wie auch eine Fußballmannschaft aus Oschersleben, die sich hier zu einem Trainingslager getroffen hat. „Überdies haben Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Krottorf zum Kita-Abschied hier übernachtet“, so Veckenstedt.

Der zudem sagt, dass es etliche Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt, die die Saison über regelmäßig in die Großalsleber Badeanstalt kommen, also quasi Stammgäste der Einrichtung sind „Es gibt sogar zwei Großalsleber, die jeden Tag kommen“, sagt der Schwimmmeister, der sich mit diesen beiden und einigen weiteren treuen Besuchern am letzte Öffnungstag zum Saisonabschluss-Frühstück zusammengesetzt hat: „Das mache ich jedes Jahr.“

Bewegliche Gegenstände werden eingelagert

Wie Lucas Veckenstedt auch jedes Jahr nach dem Ende der Badesaison einiges zu tun hat, damit die Anlage den Winter gut übersteht. „Unter anderem werden alle beweglichen Gegenstände gründlich gereinigt, bevor sie in den Nebengebäuden des Bades beziehungsweise auf dem Wirtschaftshof der Verbandsgemeinde in Gröningen gelagert werden.“ Zudem muss aus allen Leitungen das Wasser raus, werden Pumpen ausgebaut und wird auch das unmittelbare und weitläufige Umfeld der Becken in Ordnung gebracht.

„Um so besser alles hinterlassen wird, um so einfacher wird im nächsten Jahr die Vorbereitung der neuen Saison“, sagt der Schwimmmeister, der damit im April nächsten Jahres beginnen wird.